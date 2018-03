Maluf obtém liminar para ser diplomado

Antes da decisão do TJ, Maluf estava na lista dos barrados pela Lei da Ficha Limpa, pois tinha sido condenado num processo em que era acusado de improbidade e fraude em licitação para compra de frango no período em que foi prefeito de São Paulo.

"As idas e vindas no campo eleitoral geram sempre perplexidade. No entanto, o que incumbe perceber é que o motivo do indeferimento do registro já não subsiste, ante a decisão prolatada pela 7.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo", afirmou o ministro.

Marco Aurélio tomou a decisão um dia após o plenário do TSE ter resolvido que os partidos e as coligações não podem herdar os votos dados a candidatos fichas-sujas que não conseguiram o registro de suas candidaturas até agora.

Cálculo. Ante a decisão favorável a Maluf, o TRE recalculou ontem, pela terceira vez, o resultado das eleições no Estado. Houve alteração no quociente eleitoral e na distribuição das vagas para deputado federal e estadual.

Com a decisão pró-Maluf, o candidato Sinval Malheiros Pinto Júnior (PV), que teve 59.209 votos, perde a vaga. Pela nova totalização, o quociente eleitoral para o cargo de deputado federal passou de 305.589 para 313.062 votos.