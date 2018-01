MAM apresenta obras marcantes do acervo No ano em que se torna sexagenário, o Museu de Arte Moderna (MAM) apresenta a mostra Panorama dos Panoramas para resgatar projeto criado em 1969 para repor o acervo do museu que perdeu parte das obras para a USP. A exposição traz as principais obras do museu. Das 10 h às 18 h, no Parque do Ibirapuera, portão 3. Hoje, grátis.