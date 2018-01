Mancha Verde fará o penúltimo desfile do Grupo Especial A escola de samba Mancha Verde será a penúltima a desfilar no Grupo Especial e vai pisar no Sambódromo de São Paulo às 5h20 da madrugada de domingo, segundo dia de apresentações. A X-9 Paulistana fecha o desfile do Carnaval. O acordo para que a Mancha pudesse desfilar no Grupo Especial foi fechado na quarta-feira entre a escola e a Liga. O horário da apresentação foi confirmado ontem. A Liga acolheu um pedido da diretoria da Mancha, que não conseguiu na Justiça o direito de desfilar no Grupo Especial, como a liminar obtida pela Gaviões da Fiel. A Gaviões teve sua participação assegurada e abre os desfiles das grandes escolas, às 23h15 de sexta-feira que vem. O desfile da Mancha ocorreria apenas na noite do domingo, fora da transmissão de TV e com público bem menor. "A Liga entendeu que a situação da Mancha, que desfilaria sozinha no domingo, precisava ser contemporizada", afirma nota assinada pelo presidente da Liga, Alexandre Marcelino Ferreira. Com a decisão, Mancha Verde e Gaviões da Fiel desfilam, neste ano, ao lado das outras 14 escolas do Grupo Especial, mas seus pontos serão somados separadamente para a disputa de um outro título, o do Grupo Especial de Escolas de Samba Esportivas. A criação desse grupo estava prevista pelo regulamento da liga desde 2002, caso duas ou mais escolas esportivas alcançassem o Grupo Especial.