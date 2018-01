Mancha Verde faz desfile para Suassuna no Anhembi

SÃO PAULO - A Mancha Verde se une às comemorações dos 80 anos do dramaturgo Ariano Suassuna com o samba-enredo "És Imortal. Ariano Suassuna, Sua Vida, Sua Obra, Patrimônio Cultural". O destaque não fica só com o enredo, mas também com a presença do próprio homenageado no desfile, que tem início previsto para as 23h35. <Br> <Br> <b>Veja Também: </b> <b><a href=http://www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowEspeciais!destaque.action?destaque.idEspeciais=501 target=_blank><u> <br> <br> <a href=http://www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowEspeciais!destaque.action?destaque.idEspeciais=501 target=_blank><u>O Sambódromo de São Paulo</u></a></u></a> <br> <br> <a href=http://www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowEspeciais!destaque.action?destaque.idEspeciais=503 target=_blank><u>Saiba tudo sobre as escolas do Rio de Janeiro</u></a> <br> <br> <a href=http://www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowEspeciais.action?produto=Estad%E3o target=_blank><u>O Sambódromo do Rio</u></a> <br> <br> <a href= http://www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowGaleria.action?idGaleria=463 target=_blank><u>As fotos do 1º dia de desfile em SP</u></a> </b> Paraibano, Suassuna é palmeirense em São Paulo e adorou a idéia de fazer parte da festa, conta a assessora da Mancha, Thais Dantas. Além de entrar no Sambódromo, o escritor também participou do processo criativo com a equipe do carnavalesco Eduardo Caetano. Para a escola, o tema partiu da vontade de mudar de enfoque. "A história dos carnavais da Mancha são de vencer, de luta, de injustiça. Este ano a gente quer mudar este tema. Então veio o idéia de homenagear a alegria do Ariano", explica Thais. A agremiação da Barra Funda nasceu em 1995 por iniciativa da torcida organizada do Palmeiras, que queria "participar de outra paixão nacional", o carnaval. Hoje a escola independe da torcida, mas conta com ela na hora do desfile. No ano passado, a Mancha foi a única a competir pelo Grupo Especial Desportivo porque a Gaviões da Fiel, do Corinthians, desfilou pelo Grupo de Acesso. Por causa disso, afirma Thais, o desfile foi muito mais uma brincadeira. "Esse ano é diferente: como a Gaviões está disputando (no Grupo Especial), vamos competir, fazer algo mais glamouroso". Parte do glamour, diz a assessora, vai no carro abre-alas, de 35 metros, que está "no nível das outras escolas, que cada ano estão maiores". Todo ano, conta Thais, a bateria tem uma surpresa para a hora do recuo. Mas ela não quebra o suspense: "Isso nem eu tenho como falar". À frente da bateria, a rainha Viviane Araújo, atriz e modelo que ficou conhecida quando namorou o cantor Belo, já é presença confirmada no desfile, que contará com cerca de 3.500 integrantes, puxados pela voz de Vaguinho. Na comissão de frente, a representação de um grande clássico de Suassuna, "O Auto da Compadecida", e a cargo do mestre-sala, Fabiano Dourado, e da porta-bandeira, Jéssica Oliveira, a imagem do cangaceiro que o dramaturgo imortalizou. O investimento para este ano contou com colaboração da prefeitura de São Paulo, direitos de transmissão do desfile pela televisão e da iniciativa privada. <b>Confira o samba-enredo da Mancha Verde, composto por Rafa do Cavaco, Tiago de Xangô, Juninho Berin, Imperial, Chumbinho e Tião.</b> <i>És Imortal. Ariano Suassuna, Sua vida, Sua obra, Patrimônio Cultural A Mancha é paixão A razão do meu viver Em verde e branco, rompi barreiras Ensinando a vencer (bis) Avanti... Mancha Verde na avenida No esplendor do "Auto da Compadecida" Iluminando a vida em obras De um menino que nasce pra história Revolução "batiza" o filho do sertão No cariri a emoção Entra em cena a sedução Alma de palhaço no picadeiro da ilusão É na luz do sol que arde a paixão Faz sorrir o coração Zélia um mundo de eterna magia e poesia (bis) Cavaleiro dos sertões A mostrar em tradições A luta do bem e do mal, herança medieval. Ecoa a voz do nordeste Povo guerreiro cabra da peste Patrimônio cultural E fez-se então o Armorial Segue o romanceiro tão feliz Desbravando esse país Ao preconceito disse não Se é de igual pra igual vou sacudir geral Suassuna és imortal!</i>