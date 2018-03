Mandante de atentado contra presidente de TRE será procurado em todo o País

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe vai espalhar por todo o País cartazes com as fotos do empresário e agiota Floro Calheiros, conhecido como Ricardo Alagoano, que está foragido.

Ele é apontado pela Polícia Civil sergipana como o mandante do atentado sofrido pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), desembargador Luiz Mendonça, em 18 de agosto.

Mendonça foi atacado por pistoleiros na Avenida Beira Mar, zona sul de Aracaju, quando se dirigia para o trabalho. Ele saiu ileso. Seu motorista, o cabo da Polícia Militar Jailton Batista, levou um tiro na cabeça, mas sobreviveu.

O material a ser divulgado será encaminhado ao Ministério da Justiça, que fará a distribuição via internet - para órgãos como polícias estaduais, federal, rodoviária federal e guardas municipais. Além da foto de Floro, o cartaz terá ainda o site da SSP (www.ssp.se.gov.br) e os telefones do Centro de Operações Policiais Especiais (0xx7931797716) ou do disque-denúncia (0xx79181).