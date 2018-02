Mandato de vereador de Campos dos Goytacazes é cassado

O vereador de Campos dos Goytacazes, no Rio, Marcos Vieira Bacellar (PTdoB) teve seu mandato cassado nesta segunda-feira, 1, por captação e gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais.

Marcos Bacellar, segundo o Ministério Público do Rio, é acusado de participar de um esquema montado para desviar verba publicitária da Campos Luz - Companhia Municipal de Iluminação Pública - em benefício próprio e de seu partido.

De acordo com a ação, o esquema de corrupção começou em 2007, quando Marcos Bacellar, como Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, direcionou os trabalhos legislativos para a aprovação de Lei que autorizou o Prefeito Alexandre Marcos Mocaiber, seu aliado político, a criar o crédito especial de R$ 88,5 milhões no orçamento fiscal do Município.

Esse crédito ficou vinculado ao Gabinete do Executivo e ao Programa de Emendas Parlamentares, de forma a facilitar que cada vereador apresentasse emendas destinando verbas a outros órgãos públicos.

De acordo com o MP, Bacellar direcionou R$ 440 mil para a Campos Luz, que era presidida por seu amigo particular e presidente do PT do B, Sivaldo Abílio, e praticou uma série de irregularidades licitatórias.