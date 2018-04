Manetes do avião passaram por tomografia 3D Em busca de indícios que ajudem a esclarecer o ponto-chave da investigação sobre o vôo 3054 da TAM, peritos da Aeronáutica realizaram uma tomografia em três dimensões do sistema de manetes do Airbus A320 da TAM. O objetivo do exame, feito num laboratório da França, foi tentar detectar falhas nas engrenagens do acelerador do jato ou marcas que permitam confirmar a posição das hastes. Por causa dos danos no equipamento, porém, não foi possível chegar a resultados conclusivos sobre a posição do sistema. O laudo técnico sobre a tragédia está na fase final, faltando apenas a manifestação de representantes internacionais creditados pela comissão. Até o momento, foram emitidas 61 recomendações de segurança para Anac, Infraero, Cenipa, TAM e Airbus. Outras ainda poderão ser feitas até o fim da investigação.