Mangueira empolga com desfile perfeito Para encerrar um desfile perfeito, a Mangueira trouxe em seu último carro um mecanismo que soltava papéis coloridos nas cores verde e rosa. Os tons dominaram o desfile, como sempre. A escola faz questão de destacar as cores de seu pavilhão. O presidente Álvaro Caetano desfilou por último, emocionadíssimo e abraçado a Chininha, filha de dona Neuma, ambos com caras de campeões. A passagem da Mangueira foi saudada por todas as arquibancadas e também pelos camarotes. Convidados do camarote da Brahma gritaram, empolgados, "é campeã", quando as baianas se aproximaram.