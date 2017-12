Mangueira escolhe rainha na 4ª

A Mangueira capitulou. Em 2007, depois de duas décadas fazendo um concurso entre meninas da comunidade para escolher a rainha de bateria, a musa da vez foi Preta Gil, filha do ministro Gilberto Gil. Para 2008, a escola faz suspense. A atriz Flávia Alessandra e Gracyanne Barbosa, dançarina do Tchakabum e atual mulher do pagodeiro Bello, estão no páreo. O presidente da bateria, Ivo Meirelles, diz que são nove pretendentes ao posto. Todas famosas. A eleição da rainha ocorre na quarta-feira. Meirelles assume que a decisão de descartar as musas anônimas foi dele. "É muito bonitinho ter a menina da favela como rainha. Mas é tudo hipocrisia. Ninguém deu destaque. Não saiu em nenhuma revista", diz. "Bastou a gente chamar a Preta que foi a maior fofocada." A presença de celebridades aumenta o cachê da bateria em apresentações pré-carnavalescas. "Hoje a bateria ganha uns R$ 10 mil para tocar por uma hora num show. Com uma rainha famosa, mesmo que ela não esteja na apresentação, posso negociar pelo menos o dobro", diz Meirelles. A rainha, seja ela quem for, já sabe que terá que comparecer aos ensaios e a algumas apresentações. "Tudo é conversado antes de ela entrar na disputa. A rainha tem compromissos com a escola. Se, depois do carnaval, ela vai estar mais famosa, vai negociar melhor o contrato com uma TV ou fechar uma série de comerciais, a escola tem de lucrar também."