Mangueira trará comissão de frente comandada por Carlinhos de Jesus Quinze integrantes da comissão de frente da Mangueira, que irão se apresentar ainda hoje na Marquês de Sapucaí, percorreram um longo percurso até chegar este momento. Sob o comando do bailarino Carlinhos de Jesus, eles têm cumprido maratona diária de 4 horas de ensaio de domingo a domingo desde outubro do ano passado. Carlinhos é muito rígido e põe todos para malhar, além de aprender a coreografia, dizem eles. "Somos obrigados a fazer 1.200 abdominais por dia e meia hora de corrida. Ele quer que a gente fique sarado como ele", contou o bailarino Átila Amaral, de 20 anos. A comissão irá representar lendas sobre o Rio São Francisco, enredo da Mangueira, e terá parte de suas roupas inspiradas em telas do pintor Cândido Portinari. A Mangueira será a segunda a desfilar hoje, logo após a Porto da Pedra e está enfrentando um problema grave com um dos seus carros alegóricos.