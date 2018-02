Mangueira vai à avenida sem Jamelão puxando o samba A escola de samba Estação Primeira de Mangueira não terá primeiro intérprete no desfile de carnaval da escola, marcado para o próximo domingo, 18. Com a ausência de Jamelão, que tinha essa função desde 1950 e que se afastou em virtude de dois acidentes vasculares-cerebrais sofridos em 2006, e os problemas cardíacos apresentados por Luizito, seu substituto, a tarefa será dividida entre os cinco cantores da agremiação: Clovis Pê, Eraldo Caê, Lequinho, China Barco e Zé Paulo. Eles vão cantar o samba-enredo Minha Pátria é minha Língua, Mangueira meu grande Amor. Meu Samba vai ao Lácio Colhe a última Flor. Jamelão era o mais antigo intérprete de samba-enredo do País e é o mangueirense em atividade há mais tempo, desde os anos 20, quando chegou adolescente ao morro de Mangueira, na zona norte. Até a década de 80, dividia-se entre o trabalho na escola e o de crooner de bailes, especialmente da Orquestra Tabajara de Severino Araújo, mas deixou esta segunda atividade por determinação de seus médicos. Até o último carnaval, Jamelão, com 92 anos, participou dos ensaios na quadra da escola, cantou o samba-enredo no desfile competitivo e no das campeãs, no sábado seguinte e, na apuração, na quarta-feira de cinzas, foi o primeiro a chegar para acompanhar o processo e protestou quando o resultado lhe foi desfavorável, como em 2006, quando a Mangueira ficou em quarto lugar. Luizito também é mangueirense histórico e saiu como segunda voz, em apoio a Jamelão, durante nove anos. No último ensaio técnico da escola, sentiu-se mal ao sair do sambódromo, foi internado no Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, teve alta, mas seu médico não o liberou para todo o desfile. Assim, ele só participará do início, dando o grito de guerra da Mangueira, que será a terceira escola a desfilar no domingo.