Manhã de autógrafos termina em tumulto em shopping de São Paulo A manhã de autógrafos do grupo mexicano de música pop RBD terminou em tumulto, neste sábado, no Shopping Fiesta, zona sul da capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou três viaturas ao local, o shopping não esperava os cerca de cinco mil fãs que compareceram para prestigiar os ídolos adolescentes e durante a confusão o alambrado cedeu e muitas pessoas foram pisoteadas. Pelos menos 30 pessoas foram atendidas por paramédicos. O trânsito foi interrompido pela Polícia para que as ambulâncias pudessem chegar ao lugar. De acordo com o Comando dos Bombeiros, nenhum dos feridos estava em estado grave. Coqueluche dos adolescentes, o grupo formado por seis cantores estrela a novela juvenil Rebelde, exibida pelo SBT no Brasil há seis meses.