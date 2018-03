Manhã de sexta-feira tem trânsito tranqüilo em São Paulo Os motoristas que passam pelas ruas de São Paulo na manhã desta sexta-feira, 26, encontram trânsito bom na maioria das vias, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Segundo medição, foram registrados 10 quilômetros de lentidão, às 8 horas, índice considerado baixo para o horário, que tem média de 35 km de congestionamento. A calma no trânsito da capital é atribuída ao feriado prolongado do aniversário de 453 anos da cidade, comemorado na quinta-feira, 25. A CET registrava, às 8h30, pontos de congestionamento apenas na Marginal do Tietê, na rua Catiguá, na ligação Leste-Oeste e nas avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont.