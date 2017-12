Manifestação bloqueia pista marginal da Rodovia Anchieta Um grupo de cerca de 30 pessoas estava bloqueando a pista marginal da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, na altura do quilômetro 25, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, desde às 13h40 desta sexta-feira, 23. Porém, segundo a Ecovias, que administra a estrada, o tráfego está sendo desviado para a pista central entre os quilômetros 24 e 29 e não havia registro de congestionamento. A polícia Militar não soube informar o motivo do protesto. Nas outras estradas que cortam o município de São Paulo, os motoristas não enfrentavam problemas no tráfego.