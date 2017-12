Manifestação complica trânsito na região da Avenida Paulista Os motoristas enfrentavam trânsito complicado no final da tarde desta quinta-feira, 8, por causa da manifestação que reúne cerca de seis mil pessoas na Avenida Paulista em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e em protesto contra a visita do presidente americano, George W. Bush, à cidade. Como o grupo ocupava totalmente a pista sentido Consolação da Avenida Paulista volta das 17 horas, na altura da Praça Oswaldo Cruz, a orientação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) era para que os motoristas evitassem a região. Um desvio foi montado pela Rua Treze de Maio. Também havia problemas no corredor Bernardino de Campos, formado pelas avenidas Vergueiro e Domingos de Morais. A melhor opção era a Avenida Brasil. No sentido Paraíso, o congestionamento chegava a dois quilômetros. Por volta das 17h30, houve um princípio de confronto entre os policiais militares e os manifestantes, que chegaram a ocupar as duas pistas da Avenida Paulista. O corre-corre começou em frente ao Masp, ponto final da passeata. Os ativistas começaram a se desentender com os policiais, que estouraram bombas de gás lacrimogêneo. Houve agressões entre os dois lados. Além da manifestação, a chegada do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, à cidade, prevista para ocorrer por volta das 20 horas, também irá complicar a situação dos motoristas. Por questões de segurança, os locais e horários por onde o presidente vai passar não foram divulgados. Mas o Comando Militar Sudeste informou que as Ruas Heinrich Hertz, Arizona, Leon Foucault, Edward Weston, John Baird e James Joule, no Itaim Bibi, na zona sul, já foram interditadas. Bush e a primeira-dama, Laura Bush, vão chegar na noite de quinta-feira no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. De lá, seguem para o Morumbi, na zona sul da cidade, onde vão ficar hospedados no hotel Hilton. Por conta da presença do casal, a Avenida Luís Carlos Berrini ficará interditada (veja no especial ao lado as regiões mais prejudicadas). Às 17h30, a CET registrou 39 quilômetros de congestionamento pelas principais vias, índice dentro da média para o horário. O pior trecho estava no corredor norte-sul, formado pelas avenidas Rubem Berta, 23 de Maio e Moreira Guimarães, em direção ao Aeroporto de Congonhas, onde o motorista diminuia a velocidade por cinco quilômetros, entre a Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo. Na pista expressa da Marginal Tietê, sentido Lapa-Penha, havia cinco quilômetros de congestionamento desde a Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita. Na Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, havia problemas entre a Praça Franklin Roosevelt até a Rua Wandenkolk, cerca de 3.5 Km. Chuva Uma forte e rápida pancada de chuva atingiu parte da zona sul e da Marginal do Pinheiros na tarde desta quinta e o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) colocou essas regiões em estado de atenção, às 15h55, por conta do risco de alagamentos. O temporal atingiu principalmente os bairros Jardim Ângela, Jardim São Luís e Capão Redondo. Por volta das 16h30, uma chuva fraca atingia a região e não havia registros de alagamentos. Porém, a previsão é de pancadas isoladas em várias partes da capital até o fim da tarde. Também chovia de forma moderada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Até este horário, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não haviam registrado nenhuma ocorrência referente ao temporal. Texto atualizado às 17h35