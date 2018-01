Manifestação contra a Copa em Belo Horizonte tem tumulto e detidos

Atualizada às 20h13

BELO HORIZONTE - Pelo menos 11 adultos e uma menor foram detidos e um fotógrafo e um policial ficaram feridos durante embate entre manifestantes e policiais militares nesta quinta-feira, 12, em Belo Horizonte. Apesar de a manifestação com cerca de 400 pessoas, segundo a Polícia Militar (PM), ter transcorrido de forma pacífica na maior parte da tarde, mascarados entraram em confronto com militares e promoveram quebradeira que causou destruição no prédio da biblioteca pública, em uma sala de cinema e agências bancárias, entre outros estabelecimentos.

Um carro da Polícia Civil foi virado e queimado em frente à sede do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). De acordo com a PM, os detidos foram autuados por vandalismo e liberados após serem ouvidos. O fotógrafo Sérgio Moraes, de 52 anos, que estava a serviço da Agência Reuters, foi atingido por uma pedrada na cabeça e precisou receber atendimento no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS) e, até a noite desta quinta, permanecia em observação.

Um capitão da PM também levou uma pedrada na cabeça e foi liberado após receber atendimento no Hospital da Polícia Milita (HPM) Entre os detidos, segundo a PM, estão "dois suspeitos de participar da depredação" da viatura.