Manifestação contra Copa reúne 200 pessoas em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Cerca de 200 manifestantes protestam contra a Copa do Mundo na Praça Montevidéu, diante da prefeitura de Porto Alegre, no início da tarde desta quinta-feira, 12. O número corresponde a menos de 4% das 5,1 mil confirmações feitas na página do Facebook do Bloco de Luta pelo Transporte Público.

Os participantes portam alguns cartazes e faixas, destacando-se uma que diz Fifa Go Home, e reclamam da imprensa, a quem acusam de apoiar a Copa e as empresas transportadoras de passageiros. Também gritam que "protesto não é crime".

Os manifestantes não informaram se sairão em passeata pelas ruas da cidade ou permanecerão no local. Eles são observados a distância por um grupo de soldados da Brigada Militar. Até o momento não ocorreram incidentes.