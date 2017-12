Manifestação de policiais federais não causa transtorno no PR

CURITIBA - Agentes da Polícia Federal nos aeroportos Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e no internacional de Foz do Iguaçu, apoiam a manifestação realizada em outros terminais do País contra a terceirização do trabalho. Durante a manhã desta quinta-feira, 19, eles também distribuíram panfletos para os passageiros. "Nosso objetivo foi de levar a nossa preocupação com a fragilidade da segurança e não causar transtorno para os passageiros", disse o presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Paraná, Silvio Renato Jardim.

Em nenhum dos aeroportos foi observado qualquer transtorno em razão da manifestação dos agentes e da minúcia com que realizaram as revistas nas bagagens.

Na parte da tarde, houve uma desmobilização, permanecendo nos aeroportos apenas os agentes normalmente destacados para o trabalho. "Avaliamos que o objetivo da conscientização foi alcançado", afirmou Jardim. "Temos eventos como a Rio+20, as Olimpíadas, a Copa do Mundo e é nosso dever e responsabilidade alertar que não estamos à altura de dar segurança e tranquilidade."

No Afonso Pena, o maior problema foi a neblina que, pelo segundo dia consecutivo, exigiu o fechamento para pousos e decolagens até as 8 horas. Após esse horário, foram liberadas as decolagens. Somente às 8h20, os pousos começaram a ser realizados. Dos 30 voos programados até as 9 horas, 11 foram cancelados e dez tiveram atraso.