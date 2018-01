Manifestação interdita Via Anchieta em SP Uma manifestação de moradores do bairro Cota, em Cubatão, está interditando as vias norte e sul da Via Anchieta nesta sexta-feira à noite. Os moradores fecharam a estrada no quilômetro 53 e protestam contra a prefeitura de Cubatão, que retirou de circulação uma linha de ônibus que servia a região. Para evitar maiores transtornos, a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, fechou os pedágios nos quilômetros 32 da Rodovia dos Imigrantes e 31 da Via Anchieta, e está retendo os veículos que seguem para o litoral. Como a Rodovia dos Imigrantes está sendo usada para subida, os motoristas não tem opção para descer para a Baixada Santista. O pedágio da Rodovia dos Imigrantes já tem 4 quilômetros de congestionamento, e o da Via Anhchieta tem 3 quilômetros.A Ecovias solicita que os motoristas adiem a viagem.