Manifestações lembram 1 mês da tragédia da TAM

Manifestações pelo País lembraram que ontem fez um mês do acidente da TAM, quando um Airbus A320 da TAM bateu em um prédio da própria empresa, após pousar no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, matando 199 pessoas. No local do acidente, pouco antes do horário em que aconteceu a tragédia, cerca de 150 familiares de passageiros e tripulantes do vôo 3054 levaram rosas brancas até os escombros. "Que nossos parentes não tenham morrido em vão. Que este ato seja para a mudança do sistema aeroportuário brasileiro", disse o advogado Luiz Salcedo, de 59 anos, pai de Diogo Salcedo, que estava sendo contratado como piloto da TAM. As palavras foram ditas quando os familiares, de mãos dadas, estavam na pista da Avenida Washington Luís, em frente ao local do acidente. A polícia interrompeu o trânsito da via, às 18h25, por dez minutos. O ato teve início às 17h42, no saguão de Congonhas, quando os familiares, em círculo, fizeram um minuto de silêncio. Ao sair do saguão em direção ao local do acidente, a viúva do passageiro Anderson Faleiros estava aos gritos. "O povo precisa sair dessa apatia", dizia Cristine Vitas. O Movimento Cívico pelos Direitos dos Brasileiros - o Cansei - reuniu, em Porto Alegre, cerca de 200 pessoas no Aeroporto Salgado Filho. O protesto foi liderado pelo Instituto Liberdade e pelo Instituto de Estudos Empresariais e contou com a adesão do movimento Luto Brasil e de alguns parentes de vítimas da tragédia. No Rio, cerca de 40 ex-funcionários da Varig, sindicalistas e passageiros protestaram contra o caos aéreo, ontem de manhã, no Aeroporto Santos Dumont, no centro. Vestidos com fantasia e nariz de palhaço, os manifestantes cobravam providências para evitar que aconteçam novos acidentes como o do Airbus. IML Ainda falta identificar cinco vítimas do acidente. Ontem, o diretor do Centro de Analises, Exames e Pesquisas do Instituto Médico-Legal (Caep), Carlos Alberto de Souza Coelho, explicou que a principal dificuldade agora é que os fragmentos que restaram foram os mais atingidos pelo acidente. "O DNA é uma proteína, que a uma temperatura muito alta fica volátil e esses corpos foram os que ficaram exposto ao calor maior", explicou. Ainda não foram identificados Andrei Melo, Ivalino Bonato, Levi Leão, Michele Leite e Rodrigo Benachio. "Acreditamos que em uma semana acabaremos todas as análises possíveis", disse Coelho. A equipe que trabalhou na identificação dos corpos chegou a ser composta por mais de 300 pessoas. Hoje são 62 pessoas, mais especializadas. Segundo o diretor do Caep, as primeiras 14 vítimas foram reconhecidas pelas digitais, 120 precisaram associar técnicas de antropologia (sobretudo comparação de arcada dentária) com exames de digitais e 60 foram identificadas pelo DNA.