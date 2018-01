'Manifestações terão respaldo da prefeitura', diz Paes

RIO - Depois de fazer um balanço da destruição no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 21, o prefeito Eduardo Paes afirmou que 'as manifestações terão respaldo da prefeitura'. Segundo ele, manifestantes terão todas as garantias para atos pacíficos, como organização do trânsito e a segurança da guarda municipal.

"A gente pede que o povo carioca saiba que a prefeitura está recuperando a cidade. O governo vai agir para proteger os que acreditam na democracia, mas é inaceitável que se deprede qualquer coisa", disse Paes.

O protesto dessa quinta-feira, 20, deixou o Terreirão do Samba e o Sambódromo depredados. Segundo a prefeitura, os setores 1 e 3 do sambódromo foram os mais atingidos. Durante o ato, 98 sinais de trânsito, 31 placas de sinalização, 62 abrigos de ônibus e 46 placas de identificação de ruas foram quebrados ou roubados.

A sede da Unidade de Ordem Pública no Centro foi, segundo Paes, atacada, e sete carros particulares de guardas municipais, além de um carro de serviço, foram depredados. O hospital municipal Souza Aguiar atendeu 62 feridos, sendo dois guardas municipais, informa o balanço da prefeitura.