Manifestantes do Judiciário e da OAB se confrontam em SP Duas manifestações que estão sendo realizadas na Praça da Sé, no centro de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, quase acabam em confronto. O ato organizado pela Ordem dos Advogados (OAB) de São Paulo, pede o encerramento da greve dos funcionários do Judiciário. Os servidores em greve também fazem manifestação no mesmo local contra o protesto da OAB. As duas manifestações, segundo a rádio CBN, foram se aproximando, com os funcionários do Judiciário usando o carro de som para gritar ofensas contra o ato da OAB. A polícia militar foi acionada para impedir a aproximação maior entre os manifestantes.