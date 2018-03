Manifestantes do Movimento Sem-Teto protestam na Sé Aproveitando a presença do governador do Estado de São Paulo, José Serra (PSDB), e do prefeito Gilberto Kassab (PFL) na Praça da Sé, manifestantes ligados ao Movimento Sem-Teto do Centro (MSTC) faziam um protesto em frente à Catedral da Sé, para atentar sobre a falta de moradias urbanas na cidade. O governador e o prefeito participariam da missa em celebração dos 453 anos da cidade. Os manifestantes portavam faixas nas quais reivindicavam moradias populares e culpavam a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a eleição de Serra pela ausência de políticas voltadas para habitação da população de baixa renda. Também não poupavam Kassab de críticas. O protesto era silencioso e os manifestantes apenas explicavam aos transeuntes da Praça da Sé o motivo de suas reivindicações. Um forte esquema de segurança protegia o governador e o prefeito dentro da Catedral da Sé. Após o culto, Kassab iria participar de evento de entrega da reforma da Praça da Sé e Serra concederia entrevista coletiva para comentar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. Depois, os dois participariam de uma cerimônia de assinatura de convênio entre a Prefeitura, o governo estadual e o Ministério das Cidades para a construção de moradias populares.