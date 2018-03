Manifestantes instalam barraco na praia de Copacabana

RIO - Um barraco enlameado foi montado nas areias da praia de Copacabana, em protesto contra o descaso das autoridades com os moradores de favelas. O casebre, que atraiu a atenção de quem aproveitava o sábado de sol, foi feito com escombros recolhidos de oito comunidades do Rio e de Niterói que sofreram desmoronamentos na última enchente, cujo saldo foi de 253 mortos e quase 60 mil desalojados.

Dentro da casa, foram colocados objetos que restaram de casas soterradas entre os dias 5 e 6, como o material escolar de uma criança que morreu na tragédia. Na parede, um relógio quebrado marcava a hora exata em que um barraco desabou.

Moradores dos morros do Bumba, em Niterói, de onde já foram retirados 48 corpos, e de favelas do Rio, foram a Copacabana participar do ato, organizado pelo Movimento Rio de Paz. A intenção é sensibilizar a Prefeitura e o governo do Estado para a prioridade de uma política habitacional nas obras que irão preparar a cidade para os Jogos Olímpicos de 2016.