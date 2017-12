Manifestantes protestam contra o governo de Michel Temer no Rio

RIO – Após uma passeata pelo Centro do Rio, em protesto contra o governo do presidente em exercício Michel Temer, manifestantes se reúnem em frente ao Palácio Gustavo Capanema, sede do Ministério da Cultura na cidade, ocupado desde a última semana por artistas e ativistas ligados à área. O protesto começou por volta de 10h30 e percorreu cerca de 1,2 km pela Av. Rio Branco, no centro.

Participam do ato movimentos sociais e sindicais, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a União da Juventude Socialistas (UJS). Os deputados federais Chico Alencar (PSOL-RJ) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também estão no ato.

O protesto, intitulado “Temer, jamais: resistir nas ruas por direitos”, foi convocado pelas redes sociais. Até o início da manhã, 9,5 mil pessoas haviam confirmado presença, na página do evento no Facebook. Os manifestantes se concentraram em frente à Igreja da Candelária, e saíram em marcha por volta das 12h. A Polícia Militar acompanha o protesto, mas não fez estimativa de público.

Segundo Vitor Guimarães, coordenador do MTST no Rio e integrante da frente Povo Sem Medo, que reúne cerca de 30 movimentos sociais, há mobilizações também em São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. “Em uma semana, eles (o governo Temer) foram capazes de retroceder 30 anos em direitos civis”, afirmou Guimarães, na concentração do protesto.

No Rio, os organizadores do ato pretendiam protestar no mesmo dia da inauguração do primeiro trecho do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), construído como parte do projeto de revitalização da zona portuária – mas o evento foi adiado pela Prefeitura.

Em discurso, o deputado Alencar disse que a sigla do VLT deveria ser lido ao contrário: “trabalhador na luta vence”. “Fora, Temer, farsante e golpista”, disse Alencar ao microfone do carro de som contratado pelos organizadores do ato. Tanto Alencar quanto Jandira foram aplaudidos pelos manifestantes ao terem seus nomes anunciados.