Manobra muda lei da terceirização da saúde em SP

Uma manobra do governo Gilberto Kassab (DEM) na Câmara Municipal de São Paulo afrouxou mecanismos de controle da lei das organizações sociais, que em 2006 autorizou a terceirização de serviços de saúde na capital. A Prefeitura não precisará mais fazer uma seleção pública, semelhante a uma licitação, para escolher as entidades que irão administrar hospitais e postos de saúde - o que implicava divulgação ampla da contratação e das justificativas para o contrato. Além disso, várias entidades privadas sem fins lucrativos poderão se associar para atuar em um mesmo hospital, por exemplo - hoje só uma pode assumir uma unidade. Na avaliação de especialistas, isso poderá dificultar o controle do dinheiro público repassado para a administração dos serviços. As duas mudanças, que aguardam regulamentação, foram aprovadas pelo plenário da Câmara no dia 28 de junho deste ano, véspera do início do recesso dos vereadores, dentro de uma lei que trata de um assunto que não tem nenhuma relação com a terceirização da saúde - a extensão de um programa de assistência a portadores de anemia falciforme, doença que atinge principalmente a população negra. A proposta sobre a doença tinha sido encaminhada em conjunto por vereadores médicos da Casa e representantes do movimento negro. Na última hora, o líder do governo, José Police Neto (PSDB), apresentou e aprovou um substitutivo ao projeto, igual ao original, exceto pelos últimos parágrafos, que traziam as mudanças na lei da terceirização da saúde. A lei foi sancionada por Kassab. Vereadores autores do projeto, tanto da oposição como da situação, dizem ter percebido as mudanças somente depois de aprovadas. ''''Armaram para introduzir um artigo para tirar da lei a seleção pública e para que qualquer ONG (organização não-governamental) possa participar da terceirização'''', afirma Carlos Neder (PT). ''''Aquilo foi feito à revelia. Fiquei perplexo. Eu prefiro o projeto original. Não fazer seleção pública é temerário. Se é desejo do prefeito, tem que discutir, não pegar carona no nosso projeto'''', disse Gilberto Natalini (PSDB). ''''Estou surpreso e já pedi a correção ao líder'''', afirmou Carlos Alberto Bezerra Júnior, líder do PSDB . Um projeto de Neder que revoga as mudanças já tramita na Casa. ''''Desde que cheguei à Câmara, anunciei que todas as oportunidades que tivesse para levar iniciativas executivas em matérias correlatas, eu faria'''', afirmou Police Neto, ontem, ao Estado. Segundo ele, as mudanças na lei da terceirização da saúde foram trazidas de um outro projeto que tramita na Casa, enviada pelo prefeito em março deste ano, e que prevê a ampliação das terceirizações para as áreas de esportes, lazer e recreação. A nova proposta já previa que a seleção pública de terceiros seja facultativa e que eles possam se associar para operar serviços públicos. ''''O projeto sobre anemia falciforme foi a única matéria de saúde que a gente tratou no primeiro semestre e que recepcionou a possibilidade de um ajuste que a Câmara já vinha discutindo em outro projeto, que é o projeto das Organizações Sociais do esporte'''', afirmou Police Neto. LEI E RIGOR A lei da terceirização de saúde que foi alterada é baseada em legislação federal e estadual e foi proposta pelo então prefeito José Serra (PSDB). Ela permite à Prefeitura qualificar entidades privadas sem fins lucrativos como organizações sociais (OSs) e transferir a elas a administração de serviços de saúde. Pela lei, para ser uma OS, as entidades precisam comprovar à Prefeitura a atividade não lucrativa, a existência de um conselho de administração e experiência de, no mínimo, cinco anos no setor de saúde, entre outras exigências. Atualmente, o Município mantém três contratos de gestão com duas entidades reconhecidas como organizações sociais na saúde, a um custo de R$ 142 milhões anuais - o equivalente a 5% do Orçamento da pasta. Elas administram um hospital, 39 postos de saúde e unidades do Programa Saúde da Família e quatro unidades de Assistência Médica Ambulatorial. Segundo a Prefeitura explicou em textos de apresentação do modelo das OSs, em 2006, a seleção pública prevista no projeto original correspondia a uma licitação. ''''Há licitação do ponto de vista estritamente formal. Todo o processo seletivo é conduzido com extremo rigor'''', dizia um material de divulgação do projeto. Segundo Police Neto, poucas são as entidades interessadas em assumir os serviços, daí a decisão de que a seleção pública não seja mais obrigatória. Para ele, a permissão para que várias entidades sem fins lucrativos façam parcerias para assumir um mesmo serviço permitirá que se somem recursos para um bom atendimento. O vereador disse que todas terão de seguir as exigências feitas às OSs. ''''Não podem existir vários responsáveis, não acredito em associações para gerenciar serviços. Não gosto dessa parte. Como ficará a prestação de contas?'''', afirmou Nacime Mansur, que administra contratos da organização social SPDM com o governo estadual. Para ele, no entanto, o fim da obrigatoriedade da seleção pública poderá ser benéfico por permitir que uma mesma entidade cuide de vários serviços de saúde, garantindo uma gestão homogênea em uma região. ''''Fico pensando qual será a responsabilidade da OS e das instituições parceiras. Quem responde se houver um problema?'''', afirmou a promotora Anna Yarid, que ajuizou ação contra a terceirização na saúde. A Secretaria Municipal da Saúde informou apoiar a mudança. Procurada, a assessoria de Kassab não se manifestou.