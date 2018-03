Manuela D'Ávila tem votação recorde no Estado Campeã de votos em 2006, a deputada federal Manuela D''Ávila (PC do B), 29 anos, não só repetiu o feito como esteve próxima de dobrá-lo nas eleições deste ano. A primeira marca foi de 271.939 votos. A nova atingiu 482.590 votos, um recorde que acabou dando uma segunda vaga ao partido, para Assis Melo, que conquistou 47.141 votos. Formada em jornalismo, Manuela participou da política estudantil e, filiada ao PC do B, elegeu-se vereadora de Porto Alegre em 2004, aos 23 anos. Em 2008 disputou a prefeitura de Porto Alegre e esteve perto de ir para o segundo turno. Apesar de ter recebido o empurrão inicial dos jovens de Porto Alegre, Manuela ampliou suas bases e recebe votos também de trabalhadores e idosos. Sua campanha na internet oferecia o site para simpatizantes postarem fotos e trocarem informações, mas fez muitas caminhadas e panfletagens.