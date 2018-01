Manutenção afetará abastecimento de água em 5 bairros de Garulhos O fornecimento de água será interrompido nesta terça-feira, dia 7, das 9h30 às 12h30, nos bairros Cidade Industrial Satélite de Cumbica, Jardim Santo Afonso, Parque Uirapuru, Jardim Otawa e Jardim Nova Cumbica, em Guarulhos. O motivo é a realização de uma manutenção pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em um medidor de vazão, próximo ao cruzamento das Avenidas Santos Dumont e Antônio Bardella, na região de Cumbica. Cerca de 40 mil moradores das áreas citadas devem usar a água armazenada nas caixas residenciais racionalmente, já que após a conclusão dos serviços, a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradual até as 3 horas de quarta-feira, dia 8. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento Telefônico 0800-101042, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.