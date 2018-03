Manutenção da Gol retém passageiros por 5 horas no RS

Uma manutenção não programada num Boeing da Gol reteve nesta terça-feira, 21, os passageiros do vôo 1993 das 8 às 13 horas no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A maioria deles já havia feito o check-in e estava na sala de embarque para Brasília quando a empresa informou que a viagem atrasaria por problemas técnicos. Em nota distribuída no final do dia, a Gol informou que houve necessidade de manutenção nos monitores de cristal líquido da aeronave. Entre os passageiros, estavam os deputados federais gaúchos Mendes Ribeiro Filho (PMDB), Adão Pretto (PT), Renato Molling (PP), Pompeo de Mattos (PDT) e Ruy Pauletti (PSDB), que chegaram atrasados para suas atividades parlamentares na capital federal. O desembarque em Brasília estava previsto para às 10h20, mas só ocorreu às 15h20. "Eu perdi audiências que havia marcado com prefeitos e cheguei tarde à reunião da Comissão de Educação", relatou Pauletti, que aproveitou para criticar o ministro da Defesa, Nelson Jobim, por se preocupar com a distância entre as poltronas dos aviões e demorar para reorganizar de vez o transporte aéreo nacional. "Ninguém consegue mais confiar nos horários e nem estabelecer uma agenda de compromissos", queixou-se Pauletti.