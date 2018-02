Manutenção da Sabesp deixa bairros de SP sem água A Sabesp realizará serviço de manutenção preventiva na Torre do Reservatório Sumaré, zona oeste de São Paulo na quarta-feira. Para a realização do trabalho, há necessidade de interrupção do abastecimento por cinco horas. Assim, nesta quarta-feira, o fornecimento ficará suspenso das 8 às 13 horas nos bairros de Sumaré, Campos Escolástica, Bairro Urbanizadora, Sumarezinho e Vila Madalena. A Sabesp pede aos moradores dessas áreas para que usem a água com moderação. Os casos de emergência serão atendidos pela Central 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.