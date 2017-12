Manutenção deixará 2 milhões sem água por até 26 horas Cerca de 2 milhões de pessoas vão ficar sem água entre hoje e amanhã em quatro bairros da zona leste de São Paulo e em Mogi das Cruzes, Mauá, Santo André e Ribeirão Pires. A Sabesp vai fazer parada para manutenção, como troca de tubulações, do sistema de abastecimento de Rio Claro, que atende os distritos de Sapopemba, São Matheus, Santa Etelvina e Cidade Tiradentes e as quatro cidades. O serviço será realizado a partir das 17 horas e vai durar 26 horas. A Sabesp recomenda não realizar atividades que consumam muita água, como tomar banho demorado, lavar quintal, carro ou roupas. Segundo a empresa, a água nas caixas é suficiente para abastecer as casas. Rio Claro é o segundo menor sistema dos seis que abastecem a Grande São Paulo, com volume de 10 bilhões de litros diários.