Manutenção em reservatórios afeta 90 mil pessoas em SP A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fará, na quinta-feira, 16, manutenção em dois reservatórios - Parada Booster e São Mateus - na zona leste da capital paulista e interromperá o fornecimento de água para 90 mil pessoas da região. O corte ocorrerá a partir das 8 horas e o período de falta de água deve variar conforme o bairro. O total restabelecimento está previsto para as 22 horas. Vinte bairros serão afetados. São eles: Jardim Lourdes, Jardim 5 de Julho, Jardim Buriti, Jardim Vera Cruz, Jardim São Gonçalo, Jardim São João, Jardim Iguatemi, Jardim Santa Adélia, Jardim Valquíria, Jardim Roseli, Jardim Premiado, Jardim Helena, Jardim Nossa Senhora do Carmo, Jardim Ricardo, Parque São Rafael, Parque Boa Esperança, Cidade São Mateus, São Mateus, Vovó Luiza e Iguatemi. Matéria alterada às 8h25 para correção da data da manutenção