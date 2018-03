Manutenção suspende registro de BO amanhã As delegacias do Estado de São Paulo suspenderão o registro de boletins de ocorrência da 1h às 5h de amanhã. O sistema digital usado nessa tarefa passará por manutenção. A Secretaria de Segurança Pública ressaltou que os distritos policiais com plantão noturno funcionarão normalmente. Uma alternativa é fazer o registro pela internet (www.ssp.sp.gov.br/bo).