Maquinistas entram no terceiro dia de greve no RJ

Os maquinistas decidiram continuar a greve, que já chega ao terceiro dia hoje. Com a decisão, a Supervia Concessionária de Transportes Ferroviários vai continuar com uma operação especial em todos os ramais, durante o horário de pico matutino.

Os ramais Japeri e Santa Cruz vão operar com intervalos de 15 minutos entre as composições. O Ramal Deodoro terá intervalos de 8 minutos e os ramais de Belford Roxo e Saracuruna operam com intervalos entre os trens de 30 minutos.

Segundo a Supervia, a empresa está cumprindo a determinação do Tribunal Regional do Trabalho do Rio referentes à segurança, apontadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona da Central do Brasil e por uma Comissão de Maquinistas.

No entanto, segundo a empresa, o sindicato permanece com a paralisação parcial e continua descumprindo o porcentual mínimo de 60% do efetivo de maquinistas nos horários de pico, determinado pelo TRT. O não cumprimento da liminar pune este sindicato com uma multa diária de R$ 50 mil.