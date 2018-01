Maranhão decreta estado de calamidade por falta d'água

A população do Maranhão pode ficar sem abastecimento de água. O problema levou o governo a decretar estado de calamidade pública por 90 dias. A decisão foi tomada na sexta-feira, 25, com base em estudos da diretoria da Companhia de Água e Esgotos do Maranhão (Caema). A governadora do Maranhão, Roseana Sarney, encaminhou o assunto ao Ministério das Cidades.

O secretário de Estado da Saúde, Ricardo Murad, disse, na sexta-feira, que a situação é realmente de calamidade, principalmente em São Luís e que a Procuradoria-Geral do Estado foi mobilizada para estudar a questão e verificar qual o mecanismo para colocar toda a estrutura do governo para atender as necessidades indicadas no estudo feito pelos técnicos da companhia de água.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na primeira quinzena deste mês, moradores a capital maranhense já sofreram com a falta de fornecimento de água. O rompimento da Adutora Italuís no último dia 13 - a quarta vez neste ano - fez com que 30 bairros de São Luís, cerca de 60% da população, passassem por racionamento.