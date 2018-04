Marca de uísque vai pagar táxis para paulistanos O rigor da nova lei seca motivou uma campanha inusitada da Johnnie Walker para a capital paulista: a marca de uísque promete bancar, das 19 horas do sábado às 5 horas do domingo, por um mês, táxi para quem optar deixar o carro em casa e ir a algum bar, restaurante ou balada da cidade. A empresa calculou 5 mil quilômetros de brinde, mas vai refazer as contas após o primeiro fim de semana da promoção. Para ganhar as viagens (ida e volta), a pessoa tem de ligar para a Central Comum Rádio Táxi ( 0xx11-5069-0404 e 2163-9555) e dizer: "Quero meu Piloto da Vez." A marca paga até dez quilômetros por trecho (equivalente a R$ 27; se a viagem for mais longa, o usuário paga a diferença). As únicas restrições: o usuário deve ter mais de 18 anos e os endereços de origem e destino devem ser na capital. A promoção, segundo a marca, foi feita para "repensar hábitos" e para que o "consumidor experimente uma nova forma de se divertir em segurança". Alessandro Gagliardi, supervisor da central de táxis, diz que tem capacidade para atender até 3 mil chamados em seis horas. Mas sua expectativa é atender até 500 pessoas no primeiro sábado da promoção.