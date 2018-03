Marcas exibiram ''novos matrimônios'' na passarela

O casamento entre "grife" e "estilista" nem sempre é eterno. Esta temporada Fashion Week, por exemplo, foi marcada por dois divórcios anunciados tempos antes do evento e que agitaram o mundo da moda. Na passarela, porém, as marcas Cori e Forum já exibiram anteontem seus novos matrimônios. Até a assinatura da Cori receber o duplo nome de Andrea Ribeiro e Giselle Nasser, a rotatividade foi emblemática. Passaram por lá Reinaldo Lourenço, Alexandre Herchcovitch e Dudu Bertholini e Rita Comparato. Nenhum deles de forma exclusiva. Por isso, a aposta agora é de relacionamento de longa data. As meninas, que foram colegas de faculdade e já estão acostumadas "com a TPM uma da outra", toparam criar sem nenhum outro projeto paralelo. A união de dois estilos antagônicos - Andrea prefere a alfaiataria e Giselle os vestidões - rendeu uma das peças mais comentadas anteontem: o "vestido paletó". Também quinta-feira a Forum desfilou a primeira coleção pós saída de Tufi Duek (um casamento que ninguém apostava no fim). Assumiu Eduardo Pombal, que há 12 anos trabalhava como assistente da marca . "Na Dior, Valentino, Calvin Klein, a figura-chave morreu, se aposentou ou se afastou sem acabar com a marca. No Brasil, onde a moda é mais recente, as mudanças começam agora."