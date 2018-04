Marcelo Almeida ficou 718% mais rico em 4 anos Candidato à reeleição, o deputado federal Marcelo Almeida (PMDB-PR) é dono de uma fortuna de mais de R$ 708,9 milhões. Entre a declaração feita há quatro anos - R$ 86,6 milhões - e a atual, o aumento é de 718,5%. Segundo ele, deve-se, entre outras razões, a doações em vida e herança após a morte do pai, o empreiteiro Cecílio do Rego Almeida, em março de 2008, abertura de capital de empresas do grupo do qual é sócio e aquisições feitas no período.