Marcha para Jesus promete reunir 2 milhões de fiéis em SP A 10ª Marcha para Jesus 2002, com o tema Exaltando o Príncipe da Paz, deve reunir, neste sábado, mais de 2 milhões de fiéis, segundo previsão da Fundação Renascer, organizadora do evento - 1 milhão, de acordo com os técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A marcha sairá às 10 horas da estação Parada Inglesa e percorrerá a Avenida Dumont Villares, Praça Orlando Silva, Avenida Zaki Narchi, Rua Santa Eulália, Avenida Santos Dumont e Praça dos Heróis da Força Expedicionária. Pelo caminho, os evangélicos ouvirão músicas executadas por 23 trios elétricos. No Campo de Marte, onde está montado um palco, vai ocorrer a concentração dos religiosos. No local, haverá apresentação de várias bandas, além dos cantores Chris Duran, Robinson Monteiro, Salgadinho e Mara Maravilha. A cerimônia será encerrada às 20 horas. "A primeira edição do evento levou cerca de 350 mil pessoas ao Vale do Anhangabaú, e foram arrecadadas mais de 15 toneladas de agasalhos", disse o coordenador-geral do evento Jorge Bruno. Para atender o aumento de passageiros, o Metrô colocará mais quatro trens nos horários de maior movimento, a partir das 8 horas. Os marronzinhos da CET vão monitorar o trânsito na região de Santana, nas vias de acesso ao eixo norte-sul formado pelas avenidas Tiradentes, Prestes Maia, 23 de Maio e 9 de Julho. As vias por onde passará a marcha serão bloqueadas, por etapas.