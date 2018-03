Marcha ruma hoje à sede do governo baiano

A marcha promovida pelo Movimento dos Sem-Terra (MST) entre Feira de Santana e Salvador, as duas maiores cidades baianas, iniciada na segunda-feira passada, chegou ao fim ontem. Os cerca de 5 mil integrantes da caminhada entraram na capital pela manhã e seguiram na direção da Rótula do Abacaxi, principal entroncamento viário de Salvador.

A marcha interrompeu uma das faixas da BR-324 ? rodovia mais movimentada do Estado ?, causando congestionamentos de 10 quilômetros.

Ao chegar à Rótula do Abacaxi, os sem-terra promoveram uma manifestação, lembrando os 14 anos do chamado Massacre de Eldorado dos Carajás ? quando 19 sem-terra foram mortos em confronto com a Polícia Militar do Pará, em 17 de abril de 1996. Em seguida, os manifestantes montaram barracas na estação da linha do metrô que está sendo construída no local. Eles pretendiam ficar acampados no local até a manhã de hoje, a fim de seguir então para o Centro Administrativo da Bahia, sede do governo estadual.

Os manifestantes exigem mais rapidez nos processos de assentamento de sem-terra, dentro da mobilização nacional conhecida como "abril vermelho".

"Mas nossa maior mobilização, nacionalmente falando, este ano, é contra a crescente tentativa de criminalização dos movimentos sociais", observou a diretora estadual do MST, Vera Lúcia Barbosa. "Precisamos chamar a atenção contra esse movimento das elites de tentar transformar movimentos legítimos em atos criminosos."

De acordo com ela, a mobilização, na Bahia, também tem como metas cobrar mais agilidade na liberação de terras para assentamentos. O MST afirma que 10 mil famílias de assentados aguardam melhorias diversas em áreas ocupadas, de apoio técnico a construção de escolas.

Durante a tarde, um grupo de 40 líderes do movimento foi recebido na Secretaria de Agricultura para apresentar a pauta de reivindicações. Diretores do MST esperam ter uma reunião hoje com a direção do Incra.

Além de promover a caminhada de 110 quilômetros entre Feira de Santana e Salvador, o MST também invadiu, desde o início do mês, 16 fazendas na Bahia.