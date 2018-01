Marchinhas de rádio de outros carnavais Para foliões mais saudosistas, o Sesc Vila Mariana montou a exposição audiovisual Folias Radiofônicas, com marchinhas do início do século 20 que marcaram dezenas de carnavais, como Cidade Maravilhosa e Serpentina, cantadas por Francisco Alves, Mário Reis, Carmen Miranda e outros. Na Rua Pelotas, 141, das 10 às 18h30. Grátis