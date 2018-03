Marco Maia recebe apoio oficial do PC do B e do PR

Na próxima semana, além do compromisso formal do PC do B, em reunião marcada para quarta-feira, Maia receberá a manifestação da bancada do PR em um jantar oferecido pelo ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, presidente do partido. A formalização do apoio do PR diminui as possibilidades de o líder da bancada, Sandro Mabel (GO), levar adiante a intenção de se lançar candidato ao comando da Câmara.

Nas últimas semanas, o governo atuou para dar respaldo ao petista com a entrada dos ministros na campanha. O próximo passo será esvaziar a eventual candidatura do deputado Júlio Delgado (PSB-MG), outro nome que se lançou como alternativa na disputa. Maia fará reunião com os governadores do PSB Cid Gomes (Ceará) e Eduardo Campos (Pernambuco), na segunda-feira, durante viagem aos dois Estados.

Com a crise controlada, pelo menos por enquanto, e com as nomeações do segundo escalão suspensas pela presidente Dilma Rousseff até a eleição da Mesa, a situação ficou mais confortável para Marco Maia.

O petista já conta com o apoio do PSDB e do DEM, partidos de oposição, do PP, além do PMDB e de sua bancada. O comando da campanha de Maia tem buscado apoio prometendo respeitar a distribuição de cargos na Mesa Diretora e presidências de comissão entre os partidos de acordo com o tamanho das bancadas eleitas em outubro passado.