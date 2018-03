Marcola se casa em presídio no interior de São Paulo A 22 dias de completar 39 anos, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, casou-se na manhã desta quarta-feira. Viúvo, sua nova mulher é a estudante de Direito Cynthia Giglioli da Silva, de 30 anos. Marcola é apresentado como o número um na hierarquia do PCC (Primeiro Comando da Capital), a facção criminosa que tem agido dentro e fora dos presídios, embora não seja o primeiro a se casar no presídio de segurança máxima de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo. Há dois anos, o número dois do mesmo "sindicato do crime", Júlio César Guedes Morais, o Julinho Carambola, casou-se no mesmo presídio onde funciona o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que não permite regalias nem visita íntima. Vidro à prova de bala Mesmo durante o casamento às 10h30 desta quarta-feira chuvosa no interior paulista, Marcola e Cynthia não se tocaram. Apenas trocaram olhares pelo vidro à prova de bala instalado no parlatório, local onde os presos recebem as visitas e se comunicam por interfone, aparelho pelo qual os noivos disseram o sim. É o que contam funcionários do presídio, onde Cynthia chegou por volta das dez horas. Ela estava num carro particular, acompanhada de duas pessoas que a deixaram e retornaram uma hora e meia depois para buscá-la. A cerimônia foi simples e rápida, além de ter sido antecipada em dois dias, considerando o prazo de 15 dias do edital de proclamas. A imprensa tinha noticiado o casamento para sexta-feira desta semana. A certidão de casamento foi lavrada pelo juiz de paz Giovani Barreto, que esteve no presídio acompanhado da escrevente do Cartório Civil de Presidente Bernardes, Simone Munhoz. Eles entraram e saíram em silêncio. Deboche Um diretor sindical dos agentes penitenciários - que preferiu não se identificar por medo de ser morto - considerou o casamento em tais circunstâncias como um deboche à sociedade. "Se isso é normal, o que é anormal", disse o sindicalista. "Como ele conseguiu arrumar namorada em tão pouco tempo, se há poucos meses disse à CPI do tráfico de armas que era amásio de uma advogada", questiona. Marcola ficou viúvo em 2003, quando Ana Maria Olivatto Camacho foi executada na disputa pelo comando da facção. A nova mulher, Cynthia, esteve detida em 2005, acusada de colaborar com o PCC, do qual recebia mesada de R$ 15 mil. Marcola está condenado a 44 anos de prisão por roubos a bancos. A Secretaria de Administração Penitenciária autorizou o casamento de Marcola e Cynthia no presídio. A autorização foi dada no dia 27 de dezembro de 2006, dias depois da publicação do edital de proclamas. Este texto foi alterado às 18h58 para acréscimo de informação