Marginal do Pinheiros continua interditada; trânsito é lento As duas pistas no sentido Castelo Branco da Marginal do Pinheiros, no trecho próximo à ponte Eusébio Matoso, vai continuar interditado até às 20 horas desta segunda-feira, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Apesar de ter considerado a hipótese da volta do rodízio municipal de veículos, o prefeito Gilberto Kassab (PFL) e a CET mantiveram a suspensão e carros de placa 1 e 2 podem trafegar normalmente nesta segunda-feira Kassab visitou a Central de Operações da CET para acompanhar o desempenho do Plano Emergencial de Trânsito. Em entrevista à Rádio Eldorado, Kassab declarou que não há mais possibilidade do rodízio voltar, como havia dito no final de semana. Assim, o rodízio municipal de veículos volta a ser obrigatório no dia 29 deste mês. O prefeito disse também que haverá uma reunião nesta segunda-feira às 16 horas com técnicos para avaliar as condições do local. Segundo o prefeito, não há mais ameaça da grua cair, pois de sábado pra domingo ela foi estabilizada, garantindo assim que "não há risco para a população". Segundo a CET, o índice de lentidão na cidade, às 9h30, era de 82 km; a média para o horário é de 56 km. A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na pista expressa, tem o índice mais alto de congestionamento, com 6,5 km de lentidão. Ainda na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, na pista local da Rua Quintana até a ponte Eusébio Matoso o motorista encontra 3,5 km de congestionamento. Desvios Para garantir a fluidez do trânsito na região, a CET vai reforçar as equipes operacionais, além de monitorar os desvios necessários e orientar os motoristas a circular por caminhos alternativos. Os desvios foram montados nas duas pistas da via. Na pista expressa da Marginal do Pinheiros, o trecho interditado está na altura da Rua Quintana, sendo o fluxo desviado para a pista local. De lá, o motorista deve seguir até a altura da alça de acesso da Ponte Eusébio Matoso para a Avenida Eusébio Matoso, sentido bairro, prosseguindo pela Av. Vital Brasil, Rua Camargo, Av. Valentim Gentil, Av. Magalhães de Castro e Ponte Cidade Universitária, em desvio monitorado. Os motoristas vindos da região do Morumbi e Campo Limpo devem desviar pelas pontes do Morumbi e Cidade Universitária, evitando utilizar a região da Ponte Cidade Jardim, uma vez que o Túnel Jânio Quadros não vai operar no sentido bairro/centro, no período da manhã. Quem trafega pelas vias da zona sul da cidade, com destino ao centro, deve utilizar o eixo norte-sul formado pelas seguintes avenidas: Avenidas Interlagos, Washington Luís, Moreira Guimarães, Rubem Berta e Vinte e Três de Maio. Já os motoristas que chegam à capital pela Rodovia Raposo Tavares, com destino ao centro, devem seguir pela Avenida Escola Politécnica, Avenida Jaguaré, Ponte do Jaguaré, Avenida Queiróz Filho, Rua Cerro Corá, Rua Heitor Penteado, Avenida Dr. Arnaldo e Rua da Consolação. Os motoristas que trafegam pela Avenida Francisco Morato e Avenida Eliseu de Almeida com destino ao centro deverão utilizar a Avenida Lineu de Paula Machado, Túnel Sebastião Camargo, Avenida JK e Avenidas Santo Amaro e Nove de Julho. Esta matéria foi atualizada às 9h46 para acréscimo de informações.