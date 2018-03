Marginal do Pinheiros será interditada para desmontar grua O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PFL), confirmou na tarde desta sexta-feira, 19, que a pista local da Marginal do Pinheiros, sentido da Rodovia Castelo Branco, será interditada das 23 horas de sábado às 5 horas de segunda-feira, para a desmontagem da trave horizontal da grua que está sendo usada nas obras da futura Estação Pinheiros do Metrô, Linha 4-Amarela. A pista expressa será interditada das 5 horas de domingo até as 18 horas do mesmo dia. Já na segunda, a previsão é de que o fluxo continue como está sendo organizado atualmente: pista expressa livre e local com apenas uma faixa, entre a Ponte Euzébio Matoso até o prédio da Editora Abril. Poderão ocorrer, caso necessário, bloqueios operacionais junta à ponte cidade jardim, Avenidas Juscelino Kubitschek, dos Bandeirantes e Jornalista Roberto Marinho, desviando veículos na Marginal do Pinheiros para rotas alternativas. O túnel Juscelino Kubitschek vai operar ininterruptamente no sentido da Avenida Juscelino Kubitschek-Morumbi. Portanto, os veículos vindos do Morumbi deverão preferir as pontes Morumbi e Cidade Universitária para ir em direção ao centro. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) manterá equipes de prontidão neste fim de semana distribuídas em pontos estratégicos da região para orientar os motoristas. Os motoristas que trafegarão na Marginal dos Pinheiros, sentido Castello Branco, durante o bloqueio deverão adotar o seguinte trajeto, segundo orientação da CET: acessar Ponte Cidade Jardim, Avenida dos Tajurás, Avenida Lineu de Paula Machado, Avenida Waldemar Ferreira, Avenida Valentin Gentil, Avenida Magalhães Castro e Ponte Cidade Universitária. Os caminhoneiros que chegam à capital pela Anchieta-Imigrantes, sentido Dutra, deverão seguir pelo túnel Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Avenida Juntas Provisória, Avenida Luis Ignacio Anhanhamelo, e Avenida Salim Farah Maluf. Estarão envolvidos no esquema operacional um total de 550 agentes de trânsito e 170 carros da CET. A recomendação do presidente da companhia, Roberto Scaringela, é para os motoristas evitarem a região.