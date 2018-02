Marginal do Tietê fica interditada para resgate de PM A pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, ficou totalmente interditada por mais de meia hora no início da tarde desta terça-feira, 10, para o resgate de um policial militar. Por volta das 13 horas, o policial, que estava em serviço, perdeu o controle da motocicleta e acabou caindo na pista, próximo à ponte do Tatuapé, na zona leste da cidade. A pista ficou totalmente interditada para que o helicóptero Águia da polícia militar pousasse para realizar o resgate. As faixas da marginal foram liberadas às 13h55, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O policial foi encaminhado ao Hospital Militar e passa bem, segundo a PM.