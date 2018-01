Marginal do Tietê tem pontos de lentidão nos dois sentidos Os motoristas que seguem na tarde desta quarta-feira, 30, pela Marginal do Tietê encontram trechos de lentidão nos dois sentidos, em razão do movimento intenso de veículos. Às 17 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 70 quilômetros de congestionamento, índice acima da média para o horário, que é de 65 quilômetros. Pela via expressa da Marginal do Tietê, no sentido Lapa-Penha, há nove quilômetros de congestionamento, desde a saída da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte das Bandeiras. Na via local, o motorista reduz a velocidade por 2,5 quilômetros, desde a Ponte da Freguesia do Ó até a Rua José Gomes Falcão. Já no sentido Penha-Lapa, a pista expressa está com sete quilômetros de trânsito lento, com pontos de parada desde a Rua da Coroa até a Ponte da Ponte Freguesia do Ó. Na Marginal do Pinheiros a via expressa, sentido da Rodovia Castelo Branco, está com 3,5 quilômetros de congestionamento entre as pontes Cidade Jardim e Cidade Universitária. Já no sentido Interlagos há cerca de quatro quilômetros de lentidão entre as pontes Jaguaré e Cidade Jardim.