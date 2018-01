Marginal do Tietê terá trechos interditados para obras até sábado

SÃO PAULO - A partir de hoje até o próximo sábado, a Marginal do Tietê terá alguns trechos interditados no sentido da rodovia Ayrton Senna para obras na Ponte dos Remédios, na região da Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. A interdição será sempre das 23h às 5h.

Bloqueios:

1º dia de obras - das 23h de quarta-feira às 5h de quinta-feira: Interdição da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, entre a bifurcação das pistas expressa e central até a Ponte dos Remédios e da transposição da pista local para a pista central, próximo à Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo;

Alternativas:

Utilizar as pistas central e local da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna. Demais dias de obras utilizar a pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna.

2º dia de obras - das 23h de quinta-feira às 5h de sexta-feira: Interdição de duas faixas da pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, sob a Ponte dos Remédios e da transposição da pista local para a pista central, próximo à Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo;

3º dia de obras - das 23h de sexta-feira às 5h de sábado: Interdição de uma faixa da direita da pista central e uma da esquerda da pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, sob a Ponte dos Remédios;

4º dia de obras - das 23h de sábado às 5h de domingo: Interdição de duas faixas da pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, sob a Ponte dos Remédios.