Marginal dos Pinheiros é interditada para retirada de grua A pista expressa da Marginal Pinheiros será fechada às 5h da madrugada deste domingo e permanecerá sem tráfego de veículos pelo tempo que durar a operação de retirada da grua que permanece ao lado da cratera aberta no último dia 12 no canteiro de obras do metrô, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. A pista local também foi totalmente interditada, um pouco mais cedo, às 23h de sábado. A interdição é entre a ponte Eusébio Mattoso e a rua Sumidouro. Se ocorrerem congestionamentos podem ser feitos bloqueios próximos à ponte Cidade Jardim e às avenidas Juscelino Kubitschek e Jornalista Roberto Marinho para evitar o acesso à marginal Pinheiros. A retirada da grua de 120 toneladas e 40 metros de altura deve durar cinco dias. No horário de interdição da marginal, será feita a desmontagem de um braço de 80 metros preso ao guindaste. Serão usados três guindastes menores e trabalharão na retirada aproximadamente 30 funcionários da Via Amarela, concessionária responsável pelas obras do metrô.