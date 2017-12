Marginal é parcialmente liberada, mas ainda tem trânsito

O trânsito continuava complicado na Marginal do Tietê, na manhã desta quarta-feira, 4, por conta do tombamento de um caminhão na Ponte Cruzeiro do Sul na madrugada. As quatro pistas expressas da marginal no sentido Ayrton Senna ficaram interditadas até às 10 horas, quando foram liberadas e o trânsito era impedido em apenas uma delas. A carreta, com 20 toneladas de lixo, tombou por volta das 4h30 e ficou virada na pista, provocando congestionamento em toda a marginal. Homens da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) demoraram horas para retirar o lixo da pista, o que fez com que o trânsito piorasse durante a manhã desta quarta. Às 10 horas, as pistas local e expressa da Marginal do Tietê registravam 13,8 km de lentidão, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Cruzeiro do Sul. O acidente causava reflexos no sentido contrário da marginal, onde havia mais 15,3 km de lentidão, entre as pontes Tatuapé e Atílio Fontana. De acordo com a CET, em toda a capital, havia 113 km de lentidão às 10 horas, sendo que a média para o horário no mês de julho é de 17 quilômetros.